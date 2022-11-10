30 «юных дарований Зауралья» получили областную стипендию

Соискателями областной стипендии за 2021-2022 учебный год стали 30 человек.

Церемония награждения прошла в Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова 9 ноября. Открылось мероприятие хореографическим номером ансамбля танца «Жар-птица». На протяжении церемонии стипендиаты представляла свои концертные номера.

Областная стипендия была учреждена Комитетом по культуре и искусству Курганской области в 1992 году – вчера стипендия Управления культуры Курганской области отмечала 30-летний юбилей. Первые Юные дарования Зауралья уже стали взрослыми профессиональными певцами, музыкантами и художниками всероссийского и международного уровня.

В этом году претендентами на присуждение стипендий стали учащиеся и студенты в возрасте от 13 до 19 лет. Конкурсный отбор проходил по 9 номинациям по разным видам искусства. В каждой номинации комиссия определила по 2 кандидатуры. Соискателями стипендии «Юные дарования Зауралья» стали 30 юношей и девушек.

Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию поздравил стипендиатов в группе в соцсети «ВКонтакте»: «Вы самые лучшие, самые талантливые молодые люди – музыканты, художники, хореографы, певцы, дирижеры, которые своим умом, упорством и талантом заявляют о себе и прославляют наше родное Зауралье! Дорогие ребята, вы являетесь не только гордостью своих образовательных учреждений, но и гордостью своих семей. Каждая ваша победа, новое достижение – это путь к вашему развитию и совершенствованию, это всегда восходящая ступенька, которую вы должны преодолеть, чтобы сделать свою и нашу жизнь насыщеннее и ярче».

Фото сообщества «ВКонтакте» «Курганский ОУМЦ по художественному образованию».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.