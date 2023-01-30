80-летию Курганской области посвятят конкурс чтецов

Центральная детская библиотека им. Н. Островского объявляет городской конкурс чтецов «Зауралье - это мы!», посвященный 80-летию со дня образования Курганской области.

К участию в конкурсе приглашают детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также детские творческие коллективы. Заявки принимают по электронной почте ostrov@cbs-kurgan.com.

В ходе конкурсного испытания участники индивидуально, а может, и коллективно прочитают художественные произведения: стихи, стихотворные сказки зауральских авторов. Длительность выступления не должна превышать трех минут. Разрешается использовать музыкальное сопровождение, декорации и костюмы.

Жюри выберет лучших чтецов, учитывая выразительность чтения, артистизм,творческое обаяние и даже искренность исполнения.

Конкурс будет проходить 19 февраля 2023 года в 12:00 в Центральной детской библиотеке им. Н. Островского.

Фото с сайта freepik.com

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