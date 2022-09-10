Александровская ярмарка удивила разнообразием товаров

Накануне Дня памяти Святого Александра Невского, покровителя города Кургана на Троицкой площади развернулись торговые ряды.

На праздник пришли сотни курганцев и гостей города. Привлекало не только разнообразие продуктов, изделий и всего того, что могут предложить наши земляки, кто посвятил себя различным ремёслам и сельскому труду, но и яркая концертная программа.

«Что касается продукции, то она очень качественная, вкусная, а, самое главное расходится на Ура!, - дал свою оценку зауральским товарам заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

- На ярмарке есть возможность продать и купить качественную, экологически чистую продукцию, выращенную у нас в регионе. И мы видим, что растёт и заинтересованность в производстве сельхозпродукции у нас в области и спрос на неё» На ярмарке можно приобрести вкуснейший мед, животноводческую продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты. Более шестидесяти участников приехали на Троицкую площадь со своими товарами.

«Администрация города способствует сдерживанию цен на таких ярмарках, - обозначила позицию властей глава города Кургана Елена Ситникова. - Аренда торговых площадок, энергообеспечение – всё на бесплатной основе. Мы эти ярмарки проводим для того, чтобы товаропроизводители могли расширить своё производство, а горожане познакомиться с местной продукцией и приобрести экологически чистый продукт.

Отзывы очень положительные. Есть небольшое нарекание, что продукции маловато».

С этим проблем не будет. Если есть спрос, то есть и предложение. Ярмарка продлится до семнадцатого сентября в рамках Дней тружеников села.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.