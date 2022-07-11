Ансамбль «Цветень» стал лауреатом международного фестиваля этнической музыки

В посёлке Шушенское завершил свою работу XVIII Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», который проходил с 7 по 10 июля 2022 года. «МИР Сибири» является участником национального проекта «Культура». В Год культурного наследия народов России он проходит при поддержке Министерства культуры Российской̆ Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации, под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

По официальным данным за четыре дня мероприятия фестиваля посетили шестьдесят шесть с половиной тысяч гостей. Насыщенной была конкурсная составляющая фестиваля. За главный приз – отлитую из бронзы и латуни чашу-братину боролись лучшие фольклорные исполнители и мастера России. География участников включила 22 региона России.

Особенно острым было соперничество в музыкальном конкурсе, ведь он стал самым многочисленным по количеству участников в истории фестиваля – за три состязательных дня на главной сцене МИРа выступили 270 человек.

По информации управления культуры по Курганской области.