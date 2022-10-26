Артисты и мастера Мокроусовского округа порадуют курганцев своим творчеством

В Курганской областной филармонии 29 октября пройдет концертно-театрализованная программа Мокроусовского муниципального округа «Уголок России - отчий дом».

Выступят лучшие коллективы и отдельные исполнители Мокроусовского муниципального округа: вокальная группа «Молодость+», детская вокальная группа «Ассорти», народный коллектив вокальная группа «Околица», народный коллектив вокальная группа «Надежда», хор ветеранов.

Гости мероприятия смогут по достоинству оценить работы мастеров на выставке декоративно-прикладного творчества, а также продегустировать продукцию от местных производителей.

На выставке декоративно-прикладного творчества будут представлены: работы из бересты; роспись по дереву; текстильная кукла; плетение поясов, лоскутное шитьё, кружевные изделия; текстильная кукла от мастериц; роспись по дереву в исполнении мастера; домотканные половицы, ковры; изделия из бисера, выполненные мастерицей; рукоделие Терро; изделия, выполненные техникой точечной росписи; композиции из мыла ручной работы; изделия из фоамирана, выполненные мастером.

Начало концертной программы в 17:00.

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