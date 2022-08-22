Артисты Курганского драмтеатра начали подготовку к новому сезону

Уже на следующей неделе наш дружный коллектив выходит из отпуска. И в театре начнётся

Курганский театр драмы начал масштабную подготовку к новому сезону. Основная работа предстоит над постановкой нового спектакля "Гроза" Островского, реализация которого будет проходить при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Министерства культуры РФ, уточнили в пресс-службе театра.

Работать с артистам над "Грозой" будет известная и опытная команда профессионалов, имеющая большой опыт и множество наград за постановки по русской классике: режиссёр-постановщик Ирина Керученко, художник-постановщик Игорь Вахитов, композитор Наталья Панова.

Премьера намечена на октябрь, в ближайшие месяцы артисты планируют активно репетировать. По этой же причине в сентябре в репертуаре спектаклей не очень много, но порадовать себя и зрителей артисты смогут замечательными комедиями "Не в деньгах счастье" и "За двумя зайцами", уличным спектаклем "Свадьба'97", променадами и читками.

Фото из группы vk.com/kurgandrama.