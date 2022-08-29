Артисты Курганской филармонии дадут концерт в Доме-музее декабристов

30 августа в 18:00 состоится бесплатный концерт артистов Курганской филармонии «Друзья мои, прекрасен ваш союз!». На мероприятии будут звучать произведения композиторов XIX века.

В концерте примут участие Оксана Иванова-Берг (сопрано), Нина Тимербаева (сопрано), Степан Кучин (баритон), Наталья Мальцева (скрипка), Лейла Рубан (фортепиано), Ольга Селиверстова (фортепиано), Ведущая мероприятия музыковед Жанна Питерских.

В программе прозвучат: М.И. Глинка, слова С. Голицина «Скажи, зачем», слова И. Козлова «Венецианская ночь», слова В. Жуковского «Бедный певец», П.И. Чайковский, слова А. Толстого «Средь шумного бала», слов Н. Грекова «Погоди», слова Э. Тюркети «Ты куда летишь, как птица», Ф. Абт «Серенада», Н.А. Римский-Корсаков, слова А. Фета «Тихо вечер догорает», А. Грибоедов, два вальса ми минор и ля бемоль мажор, Ф. Крейслер «Муки любви», Ж. Бизе, антракт к четвёртому действию оперы «Кармен».

Концерт проводится в рамках проекта "Пройди по ссылке: декабристы в Кургане", реализуемого АНО ЦСИ "Гравитация" с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Мероприятие пройдет в Доме-музее декабристов по адресу: улица Климова, дом 80А.