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Артисты театра драмы читают стихи поэтов, не вернувшихся с войны

С такой программой они приходят в школы и колледжи.

22 марта, 2023 - 14:11

Курганский театр драмы запустил посвященный Дню Победы проект«Молодые поэты, не вернувшиеся с войны».

Премьера музыкально-литературного мероприятия для школьников и студентов города состоялась 21 марта в Курганском базовом медицинском колледже.

Артисты театра драмы исполнили произведения Эдуарда Багрицкого, Мусы Джалиля, Михаила Кульчицкого, Елены Ширман и других фронтовиков, не вернувшихся с войны. Их стихи вошли в антологию русской поэзии.

Проект проходит по заявке учреждений образования. Как сообщили в пресс-службе главы региона, музыкально-литературную композицию бесплатно могут посмотреть все учащиеся и студенты города. Следующая читка пройдет 23 марта в 9:30 в школе №49 города Кургана.

 

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22 марта, 2023 - 14:11

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