Авторов патриотических песен из Зауралья приглашают на всероссийский конкурс

Авторы патриотических песен из Курганской области могут прислать заявки на участие во всероссийском конкурсе фестиваля «Журавли Победы». Его организатором стал московский Музей Победы. Авторам и авторским коллективам со всей страны предлагается представить композиции гражданско-патриотической тематики, объединяющие людей и поколения.

«Песни победителей конкурса станут новыми хитами, которые будут интересны самим ребятам. Уже несколько лет юные вокалисты, участники фестиваля «Журавли Победы», со сцены исполняют замечательные детские песни, которые появились в рамках проекта — это композиции о Родине, семье, дружбе и вечных ценностях», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Участниками заочного отбора могут стать как профессиональные мастера культуры, так и начинающие авторы и композиторы любого возраста. Конкурсантам предлагается создать новые, современные песни для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также представить их аудио- или видеоисполнение. Подать заявку можно до 16 октября (включительно).

«По итогам конкурса будут выбраны не более пятнадцати авторов и песен гражданско-патриотической направленности, которые будут исполняться солистами и вокальными коллективами – участниками Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Победители отбора смогут принять участие в проекте «Главные детские песни», который реализует Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Музей Победы не только выберет лучшие песни, организует их студийную запись, но и будет продвигать композиции в детскую аудиторию», - прокомментировала Мария Котомина, специалист Музея Победы по связям с общественностью.

Организатор конкурса — Музей Победы. Подробнее об условиях проведения отборочного тура авторов песен можно узнать, ознакомившись с положением на сайте.

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