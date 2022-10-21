Более 1300 зауральцев стали жертвами телефонных мошенников

С начала года 1363 жителя Курганской области стали жертвами телефонных мошенников. Они используют различные уловки и схемы, чтобы завладеть вашими деньгами.

Помните, сообщения и звонки о состоянии вашего банковского счёта могут приходить только с официального номера банка. В случае если вам позвонили или написали с незнакомого номера телефона - якобы из банка - о крупном выигрыше, вы имеете дело с мошенниками. В беседе у вас могут потребовать пин-код от карты, персональные данные, код с обратной стороны карты, номер смс-подтверждения. Часто с целью получения ваших денежных средств могут представиться родственником и сообщить о внезапной беде (попали в больницу, в аварию, в полицию). Конечно, просят перевести определённую сумму на неизвестный счёт. Порой так делают и в социальных сетях – пользователь теряет доступ к своему аккаунту, с которого мошенники просят «своих» друзей об одолжении некой суммы или также рассказывают о чрезвычайной ситуации. Помимо этого мошенники отправляют ссылки, содержащие вирусы – с их помощью специалист по обману получает доступ к вашим данным, сбережениям.

Важно понимать, что в современном мире у мошенников существует много способов найти и обмануть свою жертву. Если вам с незнакомого номера приходит сообщение о зачислении средств и после этого звонит человек с просьбой о возврате – не спешите переводить деньги. Вы можете онлайн или по звонку в банк узнать о последних денежных операциях – так вы убедитесь, что никакие средства не поступали. Также не следует сообщать код из сообщения «Подтвердите покупку» человеку с незнакомого номера (мошенники, как правило, говорят, что случайно указали другой номер и просят тот самый код).

Будьте внимательны. Никому не сообщайте персональные данные, особенно пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим деньгам. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне, проверяйте информацию. Если вам говорят, что вы что-то выиграли или с вашей карты случайно списали деньги — закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей карты. Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую и убедиться, что все в порядке. Установите на компьютер антивирус — и себе, и родственникам.Объясните пожилым родственникам и подросткам эти простые правила.

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