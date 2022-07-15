Чумляк приглашает творческих детей

На базе Центра развития современных компетенций в селе Чумляк Щучанского района с 20 по 30 июля пройдут летние областные творческие смены «Музыкальная звезда-2022» и «Гитарный ренессанс-2022».

Сайт Управления культуры Курганской области пишет, что участниками смены станут 150 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов, фестивалей, олимпиад и смотров. Также примут участие и известные детские музыкальные коллективы нашего региона: гитарный оркестр «Неоклассик» из города Шадринска и детский духовой оркестр «Академия» из села Лесниково.

Профильные смены проводятся в Курганской области уже более 30 лет и являются одним из важнейших мероприятий, направленных на сохранение и развитие творческого образования в курганской области, на поддержку талантливых и трудолюбивых детей в области музыкального искусства. Организатором проведения ежегодной творческой смены является областной учебно-методический центр по художественному образованию при поддержке Управления культуры Курганской области. В течение этих лет оздоровительную и музыкальную программы освоили уже свыше трёх тысяч детей.

В этом году программа смены будет наполнена, как и ранее, творческими встречами, занятиями, мастер-классами. Ребята будут оттачивать свое мастерство под предводительством наставников не только из Курганской области, но и из соседних городов: Екатеринбурга, Новосибирска, Казани.

Также в рамках смены, как сообщает Управление культуры Курганской области, будет проведен Всероссийский инструментальный фестиваль-конкурс «Гитарный ренессанс – Лето 2022», областной фестиваль «Музыка народов мира», концерт ансамблевой музыки «Радуга талантов», концерт «Моё любимое произведение». Завершится смена большим гала-концертом, в котором примут участие приглашенные коллективы из Кургана, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и, соответственно, сами отдыхающие.

В этом году уже закончилась туристическая смена, сейчас в самом разгаре танцевальная. Ребята довольные, бегают, танцуют и учат новые движения. В группе «ВКонтакте» «Чумляк | Комплекс отдыха и развития» организаторы рассказывают о каждом дне, новых событиях и вожатых. Можно с интересом наблюдать за течением жизни в этом удивительном месте.