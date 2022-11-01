День народного единства в Зауралье пройдёт с патриотическим размахом

Программа празднования Дня народного единства в Курганской области очень насыщена и разнообразна. Настолько, что, как говорится, глаза разбегаются. Многочисленные концертные программы дополнит Всероссийская акция «Ночь искусств». Впервые на территории Курганской области пройдёт «Ночь народного искусства». Это исключительно идея наших зауральских деятелей культуры. Содержание праздничной программы в большей степени будет патриотического, познавательного, а не развлекательного формата.

«Благотворительные концерты, посвящённые Дню народного единства, проходят в поддержку военнослужащих и их семей. Эту работу мы начали уже в октябре. Она будет продолжена и в праздничные дни, и после них, - отметила Наталья Гончаренко. – Сами жители очень хорошо откликаются на эту акцию, присоединяются к участию в этих концертах».

Как отметила руководитель ведомства, идея проведения благотворительных концертов горячо поддержана во всех муниципальных образованиях региона. Самый крупный концерт «Отчизны доблестным сынам посвящается» пройдёт 4 ноября в 12 часов в Курганской областной филармонии. На сцене будет блистать созвездие лучших солистов и творческих коллективов. Перед зрителями выступят Павел Базанов, Павел Табаков, фольклорный ансамбль «Цветень», Зауральское трио баянистов, ансамбль народных инструментов «Царёво городище», Зауральский симфонический оркестр. В выходные дни учреждения культуры организуют бесплатные мероприятия для семей мобилизованных граждан.

Сейчас большую работу проводят библиотеки.«Уже налажено сотрудничество с Донецкой и Луганской республиками, - сообщила Наталья Гончаренко. - Мы собираем и отправляем коллекции книг для центральной районной библиотеки посёлка Новосветловка и для Донецкой республиканской библиотеки имени Кирова».

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в областной библиотеке имени Югова пройдёт большой этнографический диктант. А в сам праздник во всех муниципалитетах пройдут мастер-классы, лекции, квесты, выставки, познавательные викторины.

Константин Сапунов. Фото ДК имени Горького.

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