Детская писательница представит курганцам книгу о загадочном исчезновении реки

Библиотека имени Югова 9 ноября приглашает курганцев и гостей города на встречу с детской писательницей Ритой Коровиной.

Девушка - лауреат премии «Рукопись года-2022», член Союза детских и юношеских писателей России. Маргарита живет и работает в Кургане. Пишет сказки для детей, стихи и детективы. Можно будет задать гостье любые вопросы, узнать о её творчестве, понять, что её вдохновляет.

Маргарита представит книгу «Сыскное бюро Ниро Хрюльфа». Это добрая и весёлая история про загадочное исчезновение реки.

Заинтересовались? Тогда приходите в Юговку к 15:00 часам.