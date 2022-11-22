Детско-юношеская библиотека Кургана подготовила новогоднюю программу

С 18 ноября, официального Дня рождения Деда Мороза, практически во всех центральных библиотеках города Кургана открылась Новогодняя почта.

О подготовке к главному празднику года рассказала руководитель Курганской областной детско-юношеской библиотеки Алена Сидорова: «Новый год - это время исполнения желаний. Ну, а кому, как не детской библиотеке исполнять желания детей? С 18 ноября в Потанинке начала свою работу мастерская Деда Мороза, в которой создаются яркие новогодние игрушки, украшения, арт-объекты из различных материалов. А с 21 ноября у нас стартовал новогодний конкурс игрушек «Подарок для елочки». Для участия в конкурсе приглашаются дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 25 лет необходимо создать поделку — елочную игрушку в свободной технике из любого материала».

С 1 по 20 декабря в учреждении пройдет благотворительная акция «Дарите детям волшебство». Все желающие могут принести в Потанинку новогодний подарок — игрушки, наборы для творчества, сладости для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году сотрудники библиотеки приготовили сказочную интерактивную программу «Новогодний переполох в Потанинке», которая будет проходить с 19 по 30 декабря. Для ребят приготовлены увлекательные приключения, танцевальные флешмобы и розыгрыши подарков.

Продолжил рассказ о новогодней программе библиотечный Дед Мороз, роль которого исполнил Андрей Ким.

«В канун моего Дня рождения мне захотелось сделать подарок всем-всем-всем непоседам. Поэтому я открыл мастерскую новогодних и рождественских подарков. Там мои помощники с ребятами и взрослыми собственными ручками изготовят подарки: веселых снеговичков, волшебные валенки, искрящиеся снежинки. А 16 декабря у всех семей будет возможность изготовить своими руками рождественских ангелочков», - презентовал программу Дедушка.

О всех мероприятиях библиотеки можно узнать на сайте Курганской областной детско-юношеской библиотеки им. В.Ф. Потанина.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.