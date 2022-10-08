Для курганцев готовят спектакли и экскурсии

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на воскресенье, 9 октября.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 10-30 «Гулливер» приглашает малышей грудничкового возраста и их родителей на премьеру бэби-спектакля «А кто там?». Он адресован деткам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, готовым к новому зрительскому опыту.

В 15-00 в Малахитовом зале гулливеровцы покажут спектакль «Белоснежка и Алоцветик» - красивую историю о любви и о том, как не потерять себя и обрести счастье.

Все мероприятия проходят в ДКМ. Платно.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12.00 пройдет тематическая экскурсия «История нашего края с древнейших времён до 1917 года». Вход платный.

В 15.00 пройдет тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны». Вход платный.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 17:00 в концертном зале библиотеки состоится квартирник с группой P. M. (Postmeridiem). Вход свободный.

Курганский областной Дом народного творчества приглашает группы школьников посетить увлекательнуюквест-игру «Туризм-это просто»! Квест-игра проводится для групп от 10 человек по предварительной записи. Платно.

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Первозданная Россия», «Музей музеев» и «Планета живых пауков». Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В музее с 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

VI Всероссийская выставка акварели, постоянная экспозиция «Таинственный мир русских икон» и выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Платно.

ГОРОД ШАДРИНСК

Шадринский драматический театр.

Премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Начало в 15 часов. Платно.

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