Для Курганцев выступил ансамбль «Altrocoro»

В Курганской областной филармонии завершился предпоследний концерт в рамках IX Всероссийского музыкального фестиваля имени Д.Д. Шостаковича. 5 октября на сцене Главного зала выступил ансамбль современной хоровой музыки Российской Академии музыки имени Гнесиных «Altrocoro». Руководителем ансамбля и дирижёром является Александр Рыжинский. Одна из главных задач коллектива - пропаганда неизвестных в России хоровых и вокально-ансамблевых сочинений.Концерт разделён на два отделения: первое - «Рахманинов и его современники», второе - «Панорама современной хоровой музыки».

Ансамбль «Altrocoro» открыл концерт исполнением «Единородного Сыне» из «Литургии св. Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова. Зрители были в восторге от такого исполнения. Ансамбль прекрасно спел всю заявленную программу. Александр Рыжинский жестами руководил выступлением. Вокалисты продемонстрировали весь свой навык во время концерта. Дирижёр отметил: «Для любого хормейстера музыка Сергея Рахманинова – величайший учебник. Учебник того, как нужно писать для хора, как нужно любить хор, как сделать, чтобы хор прозвучал, не уступая оркестру и находя свои особые краски».

«Altrocoro» в переводе с латыни – другой хор. «Это определённая эстетика, нацеленность на другой репертуар, отличный от того, что исполняется коллективами. Среди этого репертуара сочинения авангардных композиторов, сочинения юмористов», – объяснил Александр Рыжинский.

В составе ансамбля на сцене главного зала Курганской областной филармонии выступили студенты, ассистенты – стажёры, преподаватели и сотрудники Гнесинки – всего 25 человек. Коллектив уже существует 12 лет. География гастролей обширна – в ноябре «Altrocoro» поедет в Сербию с циклом концертов, а в декабре вокалистов ждёт Будапешт. «Живые концерты – это то, без чего наше искусство жить не может», – отметил дирижёр, добавив, что сопряжение музыкантов и зрителей необходимо. Оно ощущается.

Как уже сообщали в предыдущих статьях на нашем сайте, IX Фестиваль имени Д.Д. Шостаковича посвящён дружбе двух величайших композиторов – Бриттена и Шостаковича. На концерте ансамбля «Altrocoro»не было их сочинений. «Сама дружба показывает то, к чему должен стремиться сегодня культурный мир. Первые, кто строит мосты и налаживает всё – музыканты, дети театра, дети кино. История дружбы Шостаковича и Бриттена объясняет и нашу программу, в которой есть блок, связанный с Сергеем Рахманиновым и его эпохи, и есть блок музыки, где преобладают зарубежные композиторы, в том числе и мастера Великобритании. Блоки Россия – Великобритания, Россия – Европа здесь хорошо намечены. Эти сопряжения говорят о множестве пересечений, которые есть в этой музыке», – рассказал Александр Рыжинский.

Программа по наполнению отличалась от предыдущих концертов – зрители отметили разнообразие произведений, среди которых С. Рахманинов. «Единородный Сыне» из «Литургии св. Иоанна Златоуста, П. Чесноков. Два хора из цикла «Во дни брани», «Спасение соделалеси», А. Кастальский. «Ныне отпущаеши», В. Калинников. «Свете тихий», «Ныне отпущаеши», Концерт «Камо пойду от Духа Твоего», С. Рахманинов. Четыре хора из «Всенощного бдения», Н. Голованов. «Хвалите Имя Господне», «Под твою милость», «Отче наш», С. Рахманинов. «Тебе поем» из «Литургии св. Иоанна Златоуста», С. Губайдулина (Россия). Два хора из цикла «Посвящение Марине Цветаевой», А. Пярт. «Morning star», «Alliluia-Tropos», «Nuncdimittis», Д. Макмиллан (Великобритания).«The gallant weaver», «A child’s prayer», Д. Макдональд (Канада).«Tabula rasa», «Last Night of Stars», Я. Неске (Польша).«Мирончарня», Э. Эшенвальдс (Латвия).«Only in sleep», «O salutarishostia».

Заведующий актёрской труппой в театре кукол «Гулливер» Михаил Резников пришёл на концерт в качестве зрителя. Он не пропустил ни дня Фестиваля имени Д.Д. Шостаковича. Актёр отметил: «Как верный слушатель филармонии могу сказать, что ансамбль оставляет завораживающее впечатление. Очень тонко, деликатно, академично. Все дни фестиваля отличаются друг от друга, и в этом их прелесть».

Концерт организован при участии Ассоциации выпускников Академии музыки имени Гнесиных в рамках проекта «Великое искусство Гнесинцев» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив»

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Анастасия Пережегина. Фото автора.

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