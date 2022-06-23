Для выпускников в Кургане организовали шоу флайбордистов и большой концерт

3000 зауральских выпускников соберутся в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана сегодня вечером. Ребят ждёт яркий праздник.

На центральной аллее парка развернутся более десятка интерактивных площадок с играми и фотозонами. В новом электронном формате исполнят произведения классической музыки Зауральский симфонический оркестр и DJ FIRST. Также для гостей выступят популярная курганская молодëжная группа «TheRebels» и кавер-группа «Rolex». Завершится праздник выступлением свердловских спортсменов на флайбордах (полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды) на реке Тобол и салютом на набережной, сообщили в пресс-службе лавы региона. Вход в парк – по пропускам, на набережную – свободный. Начало праздника – в 18:00 часов. Шоу – в 21:45.

Все желающие смогут увидеть яркие моменты праздника в прямом эфире группы правительства Курганской области «ВКонтакте». Праздник организовали по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Добавим, что мероприятие посетит Андрей Яцкин, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Днём у Андрея Владимировича в планах – завод «Велфарм» и Центр Илизарова. Наши корреспонденты обязательно расскажут и покажут, как прошёл визит высокопоставленного гостя в Курган.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.