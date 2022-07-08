Единый День фольклора курганцы отметят «На завалинке»

Отметить новый общероссийский праздник – Единый День фольклора – праздничной программой «На завалинке» курганцев и гостей города приглашает Курганский областной Дом народного творчества.

17 июля в 14:00 часов в Городском саду состоится праздничная программа. Всех, кто придет на праздник, ждут знакомство с народными традициями и обрядами, фольклор Курганской области, выступления творческих коллективов, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, угощение чаем из самоваров, фотозоны в народном стиле.

Единый День фольклора – праздник, призванный показать многообразие культур и традиций народов нашей страны. Как сообщили в пресс-службе администрации города, летнее время выбрано для празднования Единого Дня фольклора не случайно – это позволяет проводить тематические акции в парках и этнографических музеях, на природе, чтобы в полной мере показать жителям регионов России красоту народных традиций.

Фото Николая Пушилина.

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