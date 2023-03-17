Фотохудожник Николай Пушилин познакомит курганцев со своим взглядом на зауральскую природу

В курганской библиотеке имени Маяковского 24 марта откроют выставку известного в нашем регионе и далеко за его пределами фотохудожника, фотокорреспондента нашего издания Николая Пушилина.

В экспозиции более 30 работ, отражающих красоту зауральской природы, а также яркие моменты из жизни курганцев. «Здесь можно увидеть животных, памятники, красивых людей, запечатлённых в особенные для них моменты. Фото их архива последних трёх лет», - рассказал Николай Пушилин.

Открытие запланировано на 17:00 часов. Прийти на встречу с фотографом могут все желающие.

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