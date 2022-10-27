Герой сериала «Реальные пацаны» покажет курганцам фильм о противостоянии детей-инвалидов и беспризорников

Актёр сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов пригласил курганцев на «Ночь народного искусства», где и покажут его фильм «Нормальный только я».

Как сообщает kinopoisk.ru, действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договорённости директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идёт на всё, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать своё право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью…

- Обязательно приходите, мне важно ваше мнение. Этот фильм мы делали с душой, с детьми, с особенными детьми. Мы старались вложить в него что-то большее, чем просто комедия, - прокомментировал режиссёр Антон Богданов.

По его словам, важно, чтобы люди поняли, что наша общая миссия – вовлечь особенных детей в большие проекты. Как это сделать, он показал на примере своего кино.

Показ состоится вечером 4 ноября в Курганском областном Доме народного творчества.

Также гостей ждут народные обряды, славянские гадания, мастер-классы и чай из самовара.

Екатерина Черепанова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.