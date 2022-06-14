Главное событие этого лета в Кургане – фестиваль «Русское поле»

В этот день на Троицкой площади в Кургане состоится яркое событие – крупнейший в УрФО фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле»

Будет весело и вкусно

Фестиваль «Русское поле» стартовал на курганской земле в 2019 году и сразу стал самым ярким событием года. Идею проведения таких мероприятий предложил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Любо, братцы!

Настоящим подарком для всех гостей фестиваля станет концерт на Троицкой площади. Перед курганцами выступит знаменитый на весь мир коллектив – Кубанский казачий хор. Его концерты вызывают бурный восторг и восхищение зрителей. Гостям и жителям нашего города споют 60 артистов старейшего национального коллектива России.

На празднике будет представлена программа «Никто, кроме нас, Россию не спасёт!», в которой отображено всё разнообразие духовно-патриотических и народных казачьих песен. Прозвучат исторические музыкальные произведения, а также новые произведения XXI века. Запоминающееся мероприятие на центральной площади города позволит зрителям почувствовать всю энергию свободолюбивой казачьей удали и заразительное веселье, а также насладиться творчеством легендарного Кубанского казачьего хора.

Важной частью «Русского поля» станет презентация «Вышитой карты Курганской области», в её создании приняли участие мастера из 24 округов и районов Курганской области. Участники вручную вышивали на канве символы своей местности. У гостей фестиваля будет возможность увидеть цельную вышитую карту региона первыми. Будет работать региональная ярмарка и мастер-шоу мастеров народных художественных ремёсел.

«Поляна дружбы»

На этой площадке раскинутся несколько самобытных площадок.

В «Казачьем курене» оборудован небольшой музей традиционной культуры: казачья хата с элементами быта и одеждой, выставка-продажа блюд традиционной кухни. Посетителям куреня будет предоставлена возможность побывать на мастер-классе по изготовлению куклы-оберега.

На фестивале будет представлено семь национальных подворий: армянское, азербайджанское, белорусское, башкирское, казахское, узбекское, украинское.

«Поляна сказок»

А здесь будут ждать самых маленьких гостей фестиваля. Красочная и самобытная «Поляна сказок» предложит поиграть, а главным её событием станет спектакль «Петрушка-ураган из города Курган» от театра кукол «Гулливер». Это один из старейших театров кукол РФ, коллективный член УНИМА, лауреат и дипломант международных и российских фестивалей.

«Поляна гостеприимства»

Эта площадка будет представлена туристско-информационными центрами области.

Белозерский округ представит сувениры с символикой «Савин», изготовленные местными мастерами, и тематические фотозоны. Далматовский округ выставит берестяные изделия, туристические сувениры. На площадке от Петуховского округа можно будет испробовать на себе целебные свойства грязи из озера Медвежье. Шадринский округ презентует программу «Край сказок и легенд». Все желающие смогут сфотографироваться со сказочными персонажами. На празднике пройдут мастер-классы по урало-сибирской росписи, плетению поясов и гончарному мастерству.

В течение дня музейное объединение проведет бесплатные экскурсии по исторической части города «Истории старого города» (12+). А в 22.00 начнет движение театральный автобус. Впервые в истории Курганской области стартует проект «По улицам Кургана сквозь летопись времен» от Курганского театра драмы (18+).

Вниманию гостей будет предложено более десятка тематических и гастрономических площадок.

Это музыкальные и театральные представления, знакомство с достопримечательностями районов, ярмарка региональных мастеров, где все желающие смогут поучаствовать в конкурсе авторского национального костюма и выиграть приз. Кульминацией фестиваля станет выступление всемирно известного Кубанского казачьего хора.

А когда на город спустится ночь, гости увидят фейерверк, световое и лазерное шоу

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в РФ Года культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия

Лейся, песня!

На главной сцене состоится выступление лучших народных коллективов нашей области. Среди них – заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации Курганский фольклорный ансамбль «Цветень», ансамбль представит уникальный альбом «Новая старина» с песнями наших земель в аутентичном звучании.

С яркой концертной программой на главной сцене выступит заслуженный коллектив Челябинской области ансамбль «Митрофановна». Каждый концерт ансамбля – это событие, которое не оставляет равнодушных среди поклонников народного жанра и каждый раз объединяет сердца людей! В репертуаре ансамбля песни собственного сочинения, популярные народные и авторские песни советской эпохи, песни из кинофильмов, инструментальные хиты.

Отдохните всей душой!

Начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко приглашает всех жителей региона принять участие в празднике 12 июня:

– Курганская область готовится к самому масштабному событию этого лета.

12 июня мы отмечаем государственный праздник День России, который в этом году совпадает с православным – Святой Троицы. Объединяющим событием станет фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле».

Этот самобытный праздник соберет жителей всей нашей области. Мы будем рады встретить гостей и из других регионов.

У курганцев и гостей города будет уникальная возможность отдохнуть и приобщиться к культуре и народным традициям нашего региона. Приходите семьями, с друзьями! Отдохните всей душой!

Возрастные ограничения: 0+

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