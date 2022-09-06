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Горожане окунутся в атмосферу старого Кургана

Посетят «Ершовский фестиваль».

6 сентября, 2022 - 10:00

Старый Курган оживёт в городском саду 10 сентября. 

«Ершовский фестиваль», посвящённый открытию проекта «Прогулки в прошлое Кургана», стартует в субботу в 14:00 часов.

Будут работать ремесленные площадки: кузница, ткацкий станок, обережная кукла, выпиливание из дерева, художественная мастерская, прядение шерсти, вязание узлов, плетение поясов. Как отметили в областном управлении культуры, интересно будет гостям всех возрастов.

Также организаторы подготовили оригинальные фотозоны в стиле XIX века, турнир подвижных народных игр, катание на лошадях, торговые ряды, выступление известных артистов и шуточный аукцион, где за царские рубли вы сможете приобрести необходимые в хозяйстве товары, сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».

Гостей «Ершовского фестиваля» весь день будут развлекать весёлые скоморохи и зазывалы.

Добавим, что в этот же день в Сквере Музея истории города состоится «Березинский торжок».

 

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6 сентября, 2022 - 10:00

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