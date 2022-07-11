Гости Частоозерья познакомились с Купалой и спели хором с «Комиссаром»

В сопровождении брички, запряжённой бравой лошадкой, с песнопениями и потехами участники шествия «Купальские гуляния» последовали по улицам села Частоозерье, где были установлены столы с угощениями. Депутат Госдумы Александр Ильтяков открыл праздник верхом на тракторе. В ковше ехал главный герой фестиваля Иван Купала.

- Решили, что я подхожу под этот образ. Возможно, отчасти характером, голосом, внешне. Я согласился. Вас ожидает очень много сюрпризов. Будет интересно, красиво, красочно, впереди много эмоций положительных, - с улыбкой подчеркнул житель села, исполнитель роли Купалы Андрей Баращенко.

И не обманул. Гостям фестиваля представилась возможность узнать историю его происхождения, а также окунуться в атмосферу обрядов и традиций. Всё это под весёлые песни, с чувством, с током. Сотни участников праздника не только из Курганской области, но и из других регионов угощались продукцией зауральских сельхозтоваропроизводителей, танцевали, участвовали в играх, мастер-классах, водили хороводы и стали даже свидетелями шуточного сватовства и женитьбы.

И погода радовала. С утра столбики термометров приблизились к 32 градусам. Зрители постоянно находились в движении, в перерывах между народными забавами и фотосессиями с удовольствием делились эмоциями, самыми положительными.

- Ребёнок себе решил веночек сплести, чтобы голову не пекло, сижу вот помогаю. . Мы вообще сами издалека, из Ханты-Манскийского округа. Сейчас гостим в Тюменской области. Как только узнали о таком необычном фестивале, сразу решили, что должны поехать. Не пожалели. Здесь можно и

отдохнуть, и повеселиться, и узнать много нового. Всё нравится! – отметила жительница Ханты-Мансийска Анна Павлова.

Людмила Горбунова из Кургана в момент, когда мы со съёмочной группой подошли к фотозоне в народном стиле, примеряла сарафан. Она рассказала:

- Планируем с подругой посмотреть все площадки от А до Я. Хотим всюду поучаствовать, поиграть и вообще быть в стиле, в течение, получить массу наилучших впечатлений.

Ольга Садовских в это время с приятельницей обсуждала, красивые ли снимки получатся в телеге на фоне стога сена.

- И угощения хорошие, и люди здесь весёлые, тепло встречают. Вообще в Курганской области в первый раз. Считаю, что всё прекрасно, мне нравится! – воскликнула жительница города Ишима.

Екатерина Астафьева из села Новолокти Ишимского района Тюменской области на фестивале не одна, с большой компанией, детей, конечно, тоже дома не оставили:

- Очень интересно, весело, разнообразно. Много развлечений для детишек, для взрослых, мастер-классы суперские. Мы привезли палатки, остаёмся с ночёвкой. Обязательно хотим дождаться вечернюю часть программы, там много знакомых исполнителей, да и шоу у воды, думаю, будет зрелищным. Организаторы - молодцы.

Курганец Родион Белов на празднике по работе, у него своя палатка, привезли с супругой сыр собственного производства:

- У нас всё качественное, полезное, натуральное. Пробуют, покупают, интересуются, можно ли заказать. А что касается фестиваля, я сам по духу люблю такие праздники. У меня сегодня, честно говоря, душа поет.

Этнокультурный фестиваль «Купала» запомнится каждому, кто заглянул на этот праздник хотя бы на часок. Среди гостей были и иностранцы, которые очень любят зауральскую природу, наших людей, музыку.

- В прошлом году я здесь уже был 12 июня, в День России. В этом году решил приехать на другой праздник, на «Купалу». Раньше ничего не слышал о нём, поэтому пропустить не мог. Всё отлично, великолепно. Вижу, что у всех очень хорошее настроение, коммуникабельные люди, открытые. Я же блогер. Буду ловить интересные моменты и после возвращения домой

выпущу на своей странице репортаж, - рассказал житель Калининграда немец Уве Нимайер.

Здесь установили батуты, катали на лошадях и поднимали в небо на воздушных шарах. Всем известные композиции групп «Балаган Лимитед», «Технология», «Комиссар», «Кипелов» доносились из колонок до часа ночи. Гости праздника с удовольствием подпевали хорошо знакомым артистам. А один из гитаристов московского коллектива прямо на сцене сделал предложение своей возлюбленной.

Специально для проведения фестиваля «Купала» на территории базы выкопали искусственное озеро. Гости праздника смогли увидеть шоу с водяным и русалками, огнём, сжиганием чучела Ярилы, Желающие по старинной традиции прыгали через костер и спускали венки на воду. Губернатор Вадим Шумков и правительство Курганской области поблагодарили организаторов и инициаторов праздника компанию «Велес» и депутата Госдумы Александра Ильтякова, а также творческие коллективы, глав муниципальных образований, которые внесли вклад в его организацию и проведение.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.