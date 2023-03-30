Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ремонтных работах в учреждениях культуры

В Варгашах, Юргамыше, Куртамыше, Шумихе, а также в селе Сычево Кетовского округа приводят в порядок дома культуры.

Проводят капремонт двух музеев, расположенных в памятниках архитектуры - в муниципальных центрах Далматово и Белозерском.

Готовят для ускорения проведения капремонта проектную документацию на дом культуры в муниципальном центре Альменево.

Завершат в этом году комплексный ремонт школы искусств в Сафакулеве и 4-й школы искусств в Кургане, а также готовят к капитальному ремонту школу искусств имени Громова в Кургане.

«Привели в порядок в прошлом году 4 библиотеки. В этом году также делаем ремонт еще четырех.Потому что развиваемся. И очень быстро», - написал в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

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