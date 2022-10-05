«Гулливер» готовит зрителям приятные сюрпризы к открытию сезона

Федеральная программа «Пушкинская карта» предназначена для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет. Проект направлен на популяризацию культурных событий среди молодёжи. Театр кукол «Гулливер» участвует в реализации «Пушкинской карты». Мероприятия, на которые можно пойти молодёжи попрограмме, указаны на портале «Культура.РФ». Афиша постоянно обновляется.

С открытием нового 82-го сезона «Гулливер» запускает продажу абонементов «Пушкинская карта», которые включают в себя три спектакля на выбор со скидкой в 50% при покупке через кассу театра.

Как сообщила специалист по связям с общественностью Олеся Гляделова, при покупке абонементов группой от 15 человек плюсом к спектаклям можно получить приятные бонусы: единоразовый предпремьерный показ спектакля, театральную читку современной драматургии по сниженной стоимости, мастер-класс по кукловождению «Введение в профессию» - также по сниженной стоимости.

82-сезон театра кукол «Гулливер» открывается премьерой спектакля «Белоснежка и Алоцветик» 8 октября. Спектакль показывает, что толкает нас на плохие поступки, и где кроются причины нашего зла: к себе, к другим, к миру. Зритель увидит историю злой мачехи. Историю, которая в очередной раз доказывает - ничего не случается просто так, на всё есть свои причины.

Помимо спектакля «Белоснежка и Алоцветик» в афише заявлена удивительная постановка. Бэби-спектакль представляет из себя путешествие в подводный мир с летающими рыбками, плавающими птицами, мягкими объектами и фигурами, плавно перемещающимися в сценическом пространстве. Зрители становятся участниками представления. Каждый показ отличается от предыдущего – актеры импровизируют, взаимодействуя с детьми. Режиссёром «А кто там?» является Анна Иванова-Брашинская из Санкт-Петербурга. «Это не совсем спектакль. Скорее, импровизация, набор блоков, которые работают в воображении детей. На обычном спектакле родители приводят детей и сидят в зале, смотрят на сцену. Здесь нет привычных театральных правил. Всё можно. Ребёнок может встать и пойти к актёрам, музыканту – стать участником действия. Постановочная группа готовила труппу ко всему», - рассказал главный режиссёр театра кукол «Гулливер» Дмитрий Ши. Каждый показ, по его словам, является уникальным опытом. На репетиции для отработки различных сценариев приглашались дети. В постановке не так важно отыгрывать сюжет, как взаимодействовать с объектами, людьми на импровизированной сцене.

Бэби-спектакль «А кто там?» рассчитан на детей от 10 месяцев. Постановка рушит все границы, созданные ранее в постановках. Здесь актёры играют со зрителями, дети становятся участниками этого волшебного процесса. Однако к спектаклю должны быть готовы не только артисты – родителям следует понимать, что это новый вид спектакля. Детям не будет скучно – всё можно взять, со всем можно играть. Актёры постепенно втягивают в представление маленьких зрителей, взаимодействуют с ними. Каждый раз состав участников «А кто там?» меняется. Сегодня с детьми провели время Татьяна Кокина, Сергей Котельников и Елена Шишанова. Это было необычайно красиво, актёры плавно разворачивали сюжет, а Елена Шишанова играла на множестве инструментов, создавая волшебную атмосферу музыкой. После каждого показа труппа обсуждает, какой опыт каждый получил во время спектакля.

В сезоне также анонсированы и другие спектакли: «Каштанка», «Петрушка-ураган», «Мой дедушка». 16 октября театр кукол «Гулливер» приглашает на представление «Где нет зимы».

Анастасия Пережегина. Фото автора.