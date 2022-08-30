Катайские деятели культуры порадовали курганцев на Троицкой площади

В воскресенье на Троицкой площади эстафету выступлений на фестивале народного творчества муниципальных районов Курганской области «В семье большой, в семье единой» принял Катайский район.

Курганцев и гостей региона ждала большая театрализованная программа «Катайск: от острога до наших дней!», после которой на площади выступили лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов: народный коллектив ансамбль танца «Вектор», народный коллектив вокальный ансамбль «Беседа», лауреат Всероссийского фестиваля народного творчества вокальный ансамбль «Вдохновение», хор русской песни и фольклорная группа «Сударушка», солисты Центра Русской культуры Юлия Калугина, Александр Якушин и Театр мод «Душегреечка».

Режиссером программы стал Заслуженный работник культуры РФ Александр Медведевских.

На выставке-ярмарке можно было приобрести сувениры из эпоксидной смолы и полимерной глины, вязаные игрушки и изделия из бисера.

Также гостям праздника предлагали отведать натуральную продукцию крестьянско-фермерских хозяйств: молочную продукцию, мед, пряники, леденцы и печенья.

На одной из площадок прошла демонстрация пяти комплектов костюмов, представляющих праздничную культуру района. Также были представлены площадки представителей народностей и предметы старинной утвари из фондов Катайского краеведческого музея.

Фото с официальной страницы управления культуры Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»