«Казачье подворье» в Курганской области готово удивить и накормить гостей

Сразу два культурных проекта готовятся принять гостей на территории Белозерского муниципального округа. В селе Рычково на одной территории и под одним небом соседствуют пара исторических объектов, связанных в единый центр.

«Мы выиграли в 2022 году Президентский грант, куда была заведена локация «казачье подворье». Это так называемый дом казака. Мы говорим про историю Курганской области, историю России, связанную с историей казачества. И параллельно «Бессонофф трэвел» подключился со своим проектом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Такой симбиоз получился,и было принято решение объединить 2 этих проекта в единый большой этнографический комплекс, куда входит «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни», - рассказала директор Белозерского центра культуры Мария Бурнашева.

Это дом круглогодичного действия. Планируется, что, в первую очередь, он будетиспользоваться как туристический объект, куда гости могут приехать в любое время года. Установлены 2 печи – русская и круглая – «голландка», воссоздан быт казаков, каким он был в конце XVIII–начале XIXвеков. Гостям предлагают отведать гастрономические блюда из русской печи, принять участие в мастер-классах, познакомиться с сувенирной продукцией, использовать подготовленные фотозоны.

Приглашенные гости узнали, что казаки делали по хозяйству, какую посуду использовали, какую пищу ели. Дом казака – это пятистенок, который делился на горницу и избу, которая также поделена на 2 части. Вдоль стены стояли гостевые лавки. Вторая часть избы называлась «куть», где находился стол для готовки пищи и русская печь. На хозяйственных полках стояли различные чугунки для разных видов пищи – похлебок, жаркого, каш, крынки для напитков, припасы на зиму. Одним из любимых лакомств была картошка. Казаки гостеприимныелюди. Семьи были большими, поэтому обеденный стол также был большим и массивным. Вдоль стены стояли лавки, а с другой стороны – скамья. Место на лавке считалось более престижным.

По диагонали от печи располагался красный угол, украшенный рушником с вышивкой, где стояла икона Божией Матери. На большие церковные праздники хозяйка зажигала лампадку. В горнице также принимали гостей, стоял круглый стол и буфет с глиняной посудой, которая использовалась только для гостей. Сами казаки использовали деревянную посуду. Все вещи и всю одежду хозяйка шила сама и сама же делала игрушки для детей. Особенно популярны были куклы-мотанки, которые служили и оберегом. Для младенцев к потолку крепилась подвесная люлька, а старшие дети спали на печи. Вышивка на шторках, покрывале и подушках зауральская.

На ковре у кровати обязательно располагалась шашка – главное оружие казака и поясной нож, а также папаха. Казак был военным человеком, а поднять по тревоге его могли в любое время дня и ночи. В нашей местности, в основном, проживали беломестные казаки, которые занимались хозяйством, но по любой тревоге обязаны были выдвинуться. Что касается Курганской области, то угроза кочевников часто исходила с казахстанского направления. Большую часть жизни казаки проводил ина службе, они служили по 18 лет - с 20 до 38 лет. После возвращения казак брал себе в жены молодую жену, до 20 лет.

Казачки были большими модницами, поэтому в горнице обязательно висело зеркало в резной раме с рушником, туалетный столик со шкатулочками, в которых хранились украшения – бусы и серьги. По вечерам они любили прясть пряжу, а после вязать. Гости сами попробовали это рукоделие на разных пяльцах.

Основателем беломестной Иковской слободы, которая возникла в 1680 году, был казак Григорий Кондратьев. А уже потомки его и слободчан переселились на территорию села Рычково (ранее Притыкино ), где и находится усадьба.

«На детских экскурсиях мы обязательно заостряем внимание на том, что казак очень любил свою Родину. Он был патриотом, в любое время готовым к военной службе, к защите границы. Это очень важно для подрастающего поколения, это воспитание патриотизма в наших детях. А ведь мы проводим экскурсии даже для детских садов. Мы рассказываем, как они почитали старшее поколение», - подчеркнула заведующая Рычковским домом культуры и «хозяйка» усадьбы Татьяна Семенова.

Гостями на мероприятии стали и казаки хуторской Белозерской казачьей станицы. После мастер- класса с разрубанием пластиковых бутылок с водой и фигурного перерубания прута по меткам, атаман поделился увиденным:

«Казаки были преданы своей православной вере, Отчизне и, в первую очередь, семье. Это воспитывалось с рождения. Мы в нашей стране в последнее время немного отошли от этого, но надеемся, что все вскоре изменится. И это все сделает молодежь. А молодежь будет помогать. Я здесь в первый раз, но здесь прекрасно все.10 баллов. Любо!», - закончил атаман хуторского казачьего общества Белозерской станицы Николай Струнгарь.

Василий Малухин. Фото автора