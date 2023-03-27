Кетовские артисты и ремесленники привезли свои лучшие работы в Курган

В большом зале филармонии состоялась программа "Славься, любимый край!" Кетовского муниципального округа.

В фойе первого этажа расположилась выставка-ярмарка, где любой желающий мог приобрести изделия мастеров из дерева, оценить уникальные игрушки и рукодельное искусство, а также изготовить на мастер-классе 3D-открытку к Светлому празднику Пасхи, сообщили в пресс-службе областного управления культуры. Здесь же были представлены гастрономические бренды Кетовского округа: вкуснейшие сыры, пироги и колбасы.

Зрители исполняли любимые песни вместе с ансамблем «Родничок». Праздничную атмосферу создавали ребята из музыкальных школ Кетовского округа. Маленькие ложкари покорили зрителей своим самобытным исполнением.

Открыли концертную программу, посвященную 80-летию Курганской области, Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области духовой оркестр "Академия" и солист Курганской филармонии Павел Базанов. Бурными овациями зрители встречали и провожали ребят из военно - патриотического клуба «Вектор».

Украшением праздника стало выступление "Зауральского трио баянистов". В составе ансамбля выдающиеся молодые музыканты - Петр Бабин, Евгений Крашенинников и Виталий Боголюбов.

Фото из группы «Вконтакте» Управления культуры Курганской области.

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