Книгу курганского художника Германа Травникова оценили в Тюмени

На днях в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева прошла церемония награждения лауреатов и дипломантов регионального конкурса «Книга года». Народный художник России, почетный гражданин Курганской области Герман Алексеевич Травников получил диплом III степени в номинации «Лучшая книга о культурном наследии» за альбом «Путешествие с акварелью».

Поздравляя победителей, заместитель директора Департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова подчеркнула значимость конкурса и порадовалась расширению его географии — в этом году на нем были представлены издания не только из районов юга Тюменской области, но и из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Кургана.

Выпуск альбома «Путешествие с акварелью» приурочен к 85-летию художника. Издание включает около 400 произведений, созданных во время путешествий по стране и за рубежом и выполненных в любимой автором технике акварели. Книга издана благодаря поддержке Правительства Курганской области и благотворителей.

Интересен тот факт, что Герман Алексеевич Травников самостоятельно подготовил дизайн-проект и написал тексты к изданию. Ярким дополнением к изобразительному ряду являются стихи, написанные художником в разные годы. Допечатную подготовку провела дочь художника Анна Травникова, сообщает Управление культуры Курганской области со ссылкой на Курганский художественный музей.

Фото группы Управления культуры Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».