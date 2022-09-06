Концерт Пелагеи завершит празднование Дней тружеников села в Кургане

В Кургане с 10 по 17 сентября пройдут Дни тружеников села. Ярким завершением праздника и подарком для жителей региона станет выступление известной певицы Пелагеи. Концерт пройдет 17 сентября на Троицкой площади, начало — в 16:00. Об этом сообщается в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»,

Напомним, ранее концерт Пелагеи должен был состояться 29 июля в рамках фестиваля «Дары земли русской». Однако группа перенесла выступление на неопределённый срок из-за смерти гитариста Павла Дешуры. Курганцы, естественно, расстроились из-за трагедии, и на концерте коллектива «Квартирник 45» исполнили песню «Казак» в поддержку группы. Музыканты отметили, что очень ждут Пелагею с концертом в Кургане.

Помимо долгожданного выступления Пелагеи курганцев в этот день ждёт праздник в честь Дня тружеников села. Множество фотозон, викторины, концерт коллективов из городов и сёл Курганской области, конкурсы и, конечно, чествование лучших работников. Запланирована насыщенная программа, суббота обещает быть яркой и интересной.

Особо отметим, что концерт Пелагеи будет бесплатным.

Фото из группы vk.com/pelageaofficial.