Кубанский казачий хор в Кургане. Как это было

В Курганской области завершился очередной Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Его организаторам вновь удалось найти оригинальные и неожиданные ходы, которые наверняка убедили публику, что мероприятие сделано не «для галочки».

Кульминацией фестиваля, конечно, стало выступление Кубанского казачьего хора. Оно вызвало у курганцев неподдельный интерес. Еще бы! Ведь не каждый день в город приезжает коллектив, обладающий статусом «государственного академического». Да к тому же удостоенный еще Ордена дружбы народов и Ордена Русской Православной Церкви святого благоверного великого князя Дмитрия Донского I степени.

Концерт ККХ, как назвал Кубанский казачий хор губернатор Курганской области Вадим Шумков в своих соцсетях, начался в 20:30. Троицкая площадь города была полна народа. В первую очередь, публику впечатлили костюмы участников хора (встречают по одежке).

- Они такие колоритные и красивые! На мой взгляд, выглядят гораздо эффектней, чем аляповатые наряды в блескучках у нынешних эстрадных якобы «звезд», - оценила гардероб артистов зрительница.

А потом публика прониклась мелодиями казачьих песен. Гармоничными, распевными и как-то смутно, будто по далекому детству или родовой памяти, знакомыми.

- Мы, современники, плохо представляем себе роль казачества в истории нашего государства. Для нас казаки, если говорить честно, просто ряженые. А на самом деле им принадлежит огромная заслуга в том, что Россия имеет сейчас такие границы. Казаки оберегали наши южные и западные рубежи, а затем участвовали в освоении Урала, Сибири и Дальнего Востока, - высказал свое мнение курганец Андрей Замулин.

Одна из основных тем казачьих песен — воля. Но не нынешняя вседозволенность, переходящая в безответственность и мечтающая о безнаказанности, когда «хочу» равняется «возьму», пускай даже чужое. А воля как деятельное желание, то есть «хочу, поэтому сделаю». Не «украду» или «заберу», а «сам создам». В том числе чтобы другие пользовались. Чувствуете разницу?

Воля была для казаков превыше всего. Именно поэтому они держались поодаль от царского двора. Однако по первому же зову государя вставали на защиту Отечества.

- Казаки свято чтили заветы отцов. Сберечь родную землю и веру православную от басурман — так они представляли себе свое земное предназначение. Хотя представьте, что такое атака конницы на конницу? Пули, копья, сабли, чужие, свои. Или падёшь пронзенный, или кони затопчут. Шансы выжить в этой мясорубке ничтожны. Но казаки выживали и побеждали. Считалось, что это заступничество небесных сил, награда за сохранение веры отцов. Это воспитывало бесстрашие и убеждение в своем бессмертии. «Кому не страшна смерть, для того смерти нет». Не случайно стремительные атаки казачьей конницы наводили страх и трепет на наполеоновские войска, которые до этого захватили всю Европу, - заявил еще один зритель, пожилой курганец Алексей Репин.

В ходе концерта прозвучали как малоизвестные казачьи песни, так и популярные композиции. В частности, «Не для меня», «Любо, братцы, любо», «Когда мы были на войне», «Казаки в Берлине», «Распрягайте, хлопцы, кони» и «Прощание славянки».

Аплодисменты, раздававшиеся во время песен в такт, после завершения последних переходили в несмолкаемые овации. Создалось ощущение, что казачьи мотивы затронули в сердце каждого зрители какие-то неведомые струны, и с середины концерта, который, кстати, продолжался аж два часа, каждый курганец почувствовал себя казаком. Ну, хотя бы немножечко.

-Такие мероприятия объединяют людей. Вы только посмотрите: десятый, одиннадцатый час вечера, уже стемнело — а народ не расходится! Спасибо организаторам за такой подарок! Курганцы наверняка надолго запомнят этот концерт. Хотя о приезде какой-нибудь поп-дивы забыли бы уже через неделю, - уверенно заявила жительница Кургана Светлана Касьянова.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.