Культурная суббота в Кургане пройдет интересно и насыщенно

Курганский областной Дом народного творчества приглашает гостей города и курганцев на действующие выставки: «Музей музеев», «Живая механика да Винчи» и фотовыставку «Уголок России — Зауральский край». Студенты могут пройти на выставки по Пушкинской карте.

С 1 по 12 февраля разрешается посетить квиз «Леонардо да Винчи». По предварительной записи. Детям до 12 лет вход на мероприятие воспрещен.

В Доме-музее декабристов пройдет мастер-класс по изготовлению «Герба Курганской области». А с 10 до 18 можно посетить экскурсию «Ради любви к Отечеству». Для того, чтобы посетить эти мероприятия, нужно предварительно записаться.

Библиотека им. В.Ф. Потанина по улице Криволапова, 50 пройдет исторический час «Зауральцы – герои Сталинградской битвы».

В 15.00 начнется лингвистический практикум «Коротко, да ясно».

Театр кукол «Гулливер» приглашает на спектакль «Где нет зимы», который пройдет в 15-30 и 18-30. Место встречи – Дворец культуры машиностроителей.

А вот библиотека имени А.К. Югова проводит бесплатный консультационный курс «Пароль к долголетию».

В 14:00 в Юговке стартует XX научно-практическая конференция юных краеведов «Здесь Родины моей начало…».

Можно по предварительной записи посетить выставку «Зауралье крупным планом».

В Курганском областной художественном музее им. Г.А. Травникова с 10:00-18:00 будет проходит экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80-летию образования Курганской области.

Также в этот день в художественном музее разрешается посетить выставки «Геннадий Иванчин. Грани творчества», корабли Владимира Зорина, «Таинственный мир русских икон», «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков».

Музей истории города ждет курганцев и гостей нашего города ждут экскурсии по музею «Истории старого города» и «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» и «Курган - Город трудовой доблести».

Курганская филармония приглашает любителей художественного слова на литературные чтения «Парчовая проза» Ивана Бунина. Читает Михаил Резников.

В Доме-музее В.К. Кюхельбекера в 16:00 часов состоится концерт учащихся и педагогов Детской музыкальной школы N 1 и студентов Курганского областного музыкального колледжа «России сердце не забудет».

Курганский театр драмы ждет на спектакль «Морфий», представление которого пройдет в 18.00

В Шадринском краеведческом музее В.П. Бирюкова можно узнать интересные истории связанные с экспонатами старейшего музея Зауралья.

В субботу 11 февраля в Кургане пройдут мероприятия, приуроченные к 80-летию Курганской области.

На Центральной площади Кургана в 14.00 откроется праздничная ярмарка

С 14.00 до 14.30 - интерактивная программа от библиотеки им. В.Г. Короленко «Вкусные истории».

С 14 до 15 часов - программа «Задорные хохмачи» от артистов театра кукол «Гулливер».

С 14 до13 часов - тематическая программа от Театра-студии «Образ».

С 14:30 до 16 часов - казачьи забавы, народные подвижные игры для детей и взрослых, показательные выступления по конной выездке и катание на лошадях.

С 15 до 16 часов - интерактивная программа от библиотеки им. Потанина.

С 17 до 18 - программа от Юговки

С 16 до 17 часов на Центральной площади состоится детская интерактивная программа «Зауральские мотивы».

С 17 до 19 часов - программа «Мой край родной – Курганская земля».

В 18:00 - лазерное шоу.