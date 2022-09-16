Курган готовится к всероссийской выставке акварели

Шестая всероссийская выставка акварели откроется 1 октября в Курганском областном художественном музее им. Г.А. Травникова.

В управлении культуры отметили, что в этом году на ней будет представлено 651 произведение акварельной живописи не только авторов из 46 регионов России и Луганской Народной Республики, но и зарубежных художников.

По информации Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова, участниками проекта станут как сложившиеся мастера акварели, так и начинающие акварелисты.

В пресс-службе главы региона сообщили, что проект «VI Всероссийская выставка акварели» осуществляется Автономной некоммерческой организацией реализации социально значимых инициатив «Сопровождение» с использованием гранта Президента РФ. предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Партнеры проекта - правительство Курганской области, управление культуры Курганской области, Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова, ВТОО «Союз художников России».

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