Курганцам покажут «Дамские штучки»

Библиотека им. В.Г. Короленко
В рамках проекта библиотеки #ПоемДвором в 11 часов пройдет литературно-музыкальная композиция «Весны очарование». (12+) Вход свободный.
Художественный музей.
С 10 до 18 часов можно посетить «Вальс цветов» - тематическое занятие, посвященное Международному женскому дню. Платно. Предварительная запись.
Библиотека им. А.К. Югова.
В преддверии Международного женского дня Юговка представляет познавательный квиз «Спасибо за то, что ты есть», посвящённый известным мамам известных детей. Первый сеанс игры пройдёт 7 марта в зале Президентской библиотеки.
Начало в 10:00. Вход свободный.
Краеведческий музей.
В 12:00 мастер-класс «Весенний цветок» (8+). Изготовление аппликации из ниток. Участие платное.
Используемые материалы: игла для гобелена, крючок для вязания, картон, пряжа, бусины для рукоделия, клей. Все материалы предоставляются музеем.
Музей истории города.
В 11 часов открытие выставки «Дамские штучки». Это экспозиция аксессуаров и предметов женской одежды первой половины ХХ века. Вход свободный.
Курганский областной Дом народного творчества.
В 17:00 в Центре татарской культуры состоится концертная программа, посвященная Международному женскому дню. Адрес г.Курган, ул. Уральская, 1. Вход свободный (6+).
Дом-музей В.К. Кюхельбекера
В 14 часов пройдет лекция «Сильные и славные женщины Зауралья», читает Заслуженный учитель РФ Михаил Ушаков, бесплатно, предварительная запись 8(3522) 64-20-90.
ТЦ «Пушкинский»
Песенная акция «Дарите женщинам цветы». Начало в 18:30.
Для прекрасной половины человечества выступит артист филармонии Павел Базанов и мужской вокальный ансамбль студентов музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадка перед здание ЦГБ им. В. Маяковского.
В 15 часов уличная акция «Весна на Пролетарской».
Детская библиотека им. С. Маршака (площадка возле библиотеки).
В 11 и 13 часов уличная акция «Первый весенний цветок».
Курганский областной Дом народного творчества.
С 13:00 до 14:00 часов на Центральной площади города Кургана пройдет акция «Вам, любимые!»
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Ул. Криволапова, 50
Интерактивный батл «А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!»
Начало в 16.00. Платно. Пушкинская карта.
Город Шадринск.
Дом культуры Нового поселка «Созвездие».
В 17 часов концерт «Поклон и комплименты Вам — женщины!»
Вход свободный.
Город Далматово.
Культурно-досуговый центр.
В 18 часов вечер отдыха «Весенние мотивы». Вход свободный.
Далматовский дом-интернат для престарелых и
инвалидов.
В 14 часов концертная программа «Мелодии весны».
Фото с сайта freepik.com
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