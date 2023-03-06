Курганцам покажут «Дамские штучки»

Библиотека им. В.Г. Короленко

В рамках проекта библиотеки #ПоемДвором в 11 часов пройдет литературно-музыкальная композиция «Весны очарование». (12+) Вход свободный.

Художественный музей.

С 10 до 18 часов можно посетить «Вальс цветов» - тематическое занятие, посвященное Международному женскому дню. Платно. Предварительная запись.

Библиотека им. А.К. Югова.

В преддверии Международного женского дня Юговка представляет познавательный квиз «Спасибо за то, что ты есть», посвящённый известным мамам известных детей. Первый сеанс игры пройдёт 7 марта в зале Президентской библиотеки.

Начало в 10:00. Вход свободный.

Краеведческий музей.

В 12:00 мастер-класс «Весенний цветок» (8+). Изготовление аппликации из ниток. Участие платное.

Используемые материалы: игла для гобелена, крючок для вязания, картон, пряжа, бусины для рукоделия, клей. Все материалы предоставляются музеем.

Музей истории города.

В 11 часов открытие выставки «Дамские штучки». Это экспозиция аксессуаров и предметов женской одежды первой половины ХХ века. Вход свободный.

Курганский областной Дом народного творчества.

В 17:00 в Центре татарской культуры состоится концертная программа, посвященная Международному женскому дню. Адрес г.Курган, ул. Уральская, 1. Вход свободный (6+).

Дом-музей В.К. Кюхельбекера

В 14 часов пройдет лекция «Сильные и славные женщины Зауралья», читает Заслуженный учитель РФ Михаил Ушаков, бесплатно, предварительная запись 8(3522) 64-20-90.

ТЦ «Пушкинский»

Песенная акция «Дарите женщинам цветы». Начало в 18:30.

Для прекрасной половины человечества выступит артист филармонии Павел Базанов и мужской вокальный ансамбль студентов музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка перед здание ЦГБ им. В. Маяковского.

В 15 часов уличная акция «Весна на Пролетарской».

Детская библиотека им. С. Маршака (площадка возле библиотеки).

В 11 и 13 часов уличная акция «Первый весенний цветок».

Курганский областной Дом народного творчества.

С 13:00 до 14:00 часов на Центральной площади города Кургана пройдет акция «Вам, любимые!»

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Ул. Криволапова, 50

Интерактивный батл «А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!»

Начало в 16.00. Платно. Пушкинская карта.

Город Шадринск.

Дом культуры Нового поселка «Созвездие».

В 17 часов концерт «Поклон и комплименты Вам — женщины!»

Вход свободный.

Город Далматово.

Культурно-досуговый центр.

В 18 часов вечер отдыха «Весенние мотивы». Вход свободный.

Далматовский дом-интернат для престарелых и

инвалидов.

В 14 часов концертная программа «Мелодии весны».

Фото с сайта freepik.com

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