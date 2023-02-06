Курганцам покажут картины русских живописцев с мировым именем

На выставке «Сокровища русского искусства XVIII – нач. XX вв.» курганцы впервые смогут увидеть уникальные картины классиков изобразительного искусства. Экспозиция будет работать в Курганском областном художественном музее им. Г.А. Травникова. По информации пресс-службы губернатора, культурный подарок к 80-летию региона подготовило Курганское областное музейное объединение.

Такая масштабная выставка картин, среди которых большинство имеют мировую известность, в Курганской области проходит впервые. Всего будет представлено 25 картин из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Страховая стоимость коллекции оценивается в 231 млн рублей.

В экспозиции выставят картины И.И. Шишкина, М.К. Клодта, С.И. Светославского, И.Е. Крачковского, В.Е. Маковского, А.О. Орловского, А.И. Корзухина, С.А. Виноградова, К.А. Трутовского, А.С. Степанова. Представят и картины русских маринистов Л.Ф. Лагорио и А.П. Боголюбова. В галерее портретов можно будет увидеть картины знаменитых художников В.Л. Боровиковского, И.Е. Репина, К.А. Савицкого, Б.М. Кустодиева, В.А. Тропинина, Ф.А. Моллера.

Познакомиться с картинами русских живописцев можно с 10 февраля по 10 апреля с 10:00 до 18:00.