Курганцам покажут предметы с мест боёв Великой Отечественной войны

Управление культуры Курганской области подготовило программу мероприятий на 3 июля.

С 13.00 до 15.30 приглашаем вас на увлекательные мастер-классы по сухому валянию в сквер Музея истории города Кургана. Вход платный (500 рублей). Записаться на мастер-класс можно по телефонам: 8 (3522) 46-16-27, 8-912-832-41-95

Открытые площадки

В 12.00 часов в театральном дворике для вас актеры Курганского театра драмы прочитают свои любимые произведения Бориса Аксюзова «Алмазное колье бабушки Нюры» и Людмилы Федоровой «Вдова» под общим названием «Две истории настоящей Любви». Вход свободный.

С 14.00 до 15.00 часов на открытой площадке краеведческого музея познавательное занятие «По следам войны» с показом предметов с мест боёв Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковыми отрядами Курганской области. Вход свободный.

С 18.00 до 20.00 на Троицкой площади выступает вокальный ансамбль «Виктория». Вход свободный.

На набережной с 20.00 до 22.00 часов ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. Можно спеть, прочесть стихи. Вход свободный.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.