Курганцам предлагают приобрести броши, мёд и чипсы

В Кургане пройдёт шестая региональная Выставка-ярмарка сувенирной, художественной и ремесленной продукции.

Зауральские мастера представят изделия ручной работы из дерева, бересты, натуральных камней, кожи, тряпичные и вязаные игрушки, куклы. Продуктовые ряды выставки-ярмарки будут представлены ремесленным сыром, различными сладостями и чипсами ручной работы, а также традиционными продуктами пчеловодства.

Выставка-ярмарка будет работать всего один день – в субботу, 5 ноября, в Торгово-развлекательном центре «РИО», с 09:00 до 18:00 часов. Вход для посетителей мероприятия свободный.

Организатором мероприятия является Центр поддержки предпринимательства «Фонда Инвестиционное агентство Курганской области».

Отметим, что участие мастеров, кулинаров и пчеловодов в выставке-ярмарке является бесплатным, благодаря федеральному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

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