Курганцам предложили отпраздновать Широкую Масленицу на Казачьем подворье

Празднование Широкой Масленицы состоится 25 февраля в этнографическом комплексе «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в деревне Рычково Белозерского муниципального округа. Об этом «Новому миру» рассказали в областном управлении культуры.

В управлении культуры рассказали о том, что посетителям предложат поучаствовать в народных игрищах, молодецких и казачьих забавах. На празднике разыграют призы по гиревому спорту и армрестлингу. Не обойдется шоу и без традиционного розыгрыша барана и мешка сахара.

Конечно же, участники празднования Масленицы не останутся голодными. На Казачьем подворье откроется большая ярмарка, на которой можно будет приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, сыры, копчености, сладости, орехи, халву, мед, безе, грибы, ягоды, сало и разносолы, поделки местных народных умельцев.

Курганцам позволят стать зрителями состязания «блинопеков» на самый вкусный и самый ажурный блин, а затем и отведать вкусные горячие блины с разными начинками, свежий шашлык, блюда казачьей кухни, «зауральский» грибной суп и целебный травяной чай.

Хедлайнером концертной программы станет Зауральский ансамбль песни и танца. В концерте также принимают участие заслуженный коллектив Курганской области ансамбль песни и танца «Зауралье», солисты и коллективы Белозерского муниципального округа.

Фото Николая Пушилина.

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