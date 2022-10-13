Курганцев позвали на фольклорный праздник в Маяковку

Модельная библиотека им. Л. Куликова 14 октября пригласила всех желающих стать зрителями и участниками театрализованного ярмарочного ряда. На фольклорном празднике зрителей ждут яркие номера от образцового коллектива ансамбля русской народной песни «Душегреечка».

Организаторы обещают устроить дефиле моделей в народных костюмах. По каждому наряду будет даваться информация об элементах русской традиционной одежды, материалах и украшениях, головных уборах.

Ярким и незабываемым обещает стать выступление гусляра Виктора Базанова, ибо он единственный в Кургане музыкант, владеющий этим старинным инструментом.

Участники праздника смогут побывать на выставке-декорации с интерьером русской избы, где будут представлены предметы быта и крестьянские орудия труда.

В рамках Года культурного наследия народов России курганцев приглашают вспомнить традиции русского народа и сделать селфи в старинных интерьерах.

Фото БИС города Кургана.