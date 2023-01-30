Курганцев приглашают на фотовыставку и презентацию «Тобола»

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 27 января.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 11:00 - заседание Ассамблеи народов Зауралья, посвященное 80-летию Курганской области.

В 15:00 - презентация альманаха «Тобол».

В 18:00 - клуб любителей винила «Vinyl&Books» (16+).

С 10:00 до 17:00 можно посетить фотовыставку «Юговка в объективе». Вход свободный.

Музей истории города.

С 10 до 18 часов можно посетить экскурсии «Истории старого города» и «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Платно. Пушкинская карта.

Курганский областной Дом народного творчества

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», «Живая механика да Винчи!»

Платно. Пушкинская карта.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 можно посетить действующие выставки : «Память сердца», «Русская зима», «Таинственный мир русских икон», выставку работ победителей областного конкурса на предоставление гранта Губернатора Курганской области имени Г.А. Травникова в сфере изобразительного искусства, выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Необходима предварительная запись. Возможна оплата Пушкинской картой.

Театр кукол «Гулливер».

В 10-00, 12-00 и 16-00 состоятся премьерные показы спектакля «Снеговик» по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена.

Место проведения — ДКМ. Платно. Пушкинская карта.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Ул. Куйбышева, 43.

Мастер-класс «Куколка-помпон для девочки».

Начало в 14.00. Платно.

Лингвистический практикум «Коротко, да ясно».

Начало в 15.00. Платно.

Ул. Криволапова, 50.

Мастер-класс «Рисование мишки гуашью».

Начало в 15.00. Платно.

Курганский театр драмы.

В 18:00 - ироничная история «Тевье-молочник».

Платно. Пушкинская карта. Место проведения - ДКМ.

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