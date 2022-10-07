Курганцев приглашают на «Осенний бал» и в театр

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на пятницу, 7 октября.

Курганский театр драмы.

В 18 часов в ДКМ можно посмотреть спектакль «Морфий». Платно.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

1 корпус, ул. Куйбышева, 43.

В 13.00 пройдет акция «Потанинские пятницы», посвященная Всемирному дню мигрирующих птиц. Вход свободный.

В 16.00 интеллектуальная игра «Литературное казино». Платно.

2 корпус, ул. Криволапова, 50.

В 13.00 состоится акция «Потанинские пятницы», посвященная Всемирному дню мигрирующих птиц. Вход свободный.

В 15.30 можно посетить мастер-класс по лепке из глины «Котик». Платно.

Курганский областной краеведческий музей.

В 14:00 состоится открытие XVI ежегодной выставки любительской фотографии «Мир глазами курганцев – 2022». На выставке будет представлено 100 работ 25 фотографов-любителей – жителей города Кургана. Вход свободный.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 13:30 в концертном зале библиотеки состоится

творческая встреча и презентация новой книги доктора филологических наук, профессора Валентины Павловны Федоровой «Народная культура в Зауралье: несказочная проза». Вход свободный.

В 16:30 пройдет показ короткометражного художественного фильма режиссёра Михаила Кукушкина «История болезни». Фильм представит сам режиссёр. Вход свободный.

Музей истории города.

С 10:00 до 17:00 можно посетить экскурсию «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» и

пешеходную экскурсию по городу «Истории старого города».

Платно.

С 10 до 17 часов работает выставка «Защитник земли русской».

Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В музее с 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

VI Всероссийская выставка акварели, постоянная экспозиция «Таинственный мир русских икон» и выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Платно.

С 17:00 до 19:00 будет идти концертная программа «Под сенью дружных муз». Вход платный.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Первозданная Россия», «Музей музеев» и «Планета живых пауков». Платно.

Курганский областной Дом народного творчества приглашает группы школьников посетить увлекательную КВЕСТ-ИГРУ «Туризм-это просто»! Квест-игра проводится для групп от 10 человек по предварительной записи. Платно.

В 15:00 Курганский областной Дом народного творчества приглашает людей серебряного возраста на «Осенний бал». Платно.

ГОРОД ШАДРИНСК

Шадринский драматический театр.

Премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Начало в 18 часов. Платно.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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