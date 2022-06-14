Курганцев приглашают на Троицкие гулянья

Троицкие гулянья пройдут в культурно-историческом комплексе «Царёво городище» в воскресенье, 12 июня.

С 10:30 на площадке комплекса начнут работу торговые ряды, где свои изделия представят курганские мастера. Они также проведут бесплатные мастер-классы по изготовлению народных текстильных кукол и троицких венков.

В 10:45 начнётся выступление курганского гусляра Николая Третьякова – «Гусли-самогуды».

В 11:00 состоится церемония открытия праздника. На площадке комплекса пройдут народные игры, обряды, конкурсы. Выступят творческие коллективы художественной самодеятельности, исполнители народных песен и танцев.

Гости мероприятия смогут побывать в роли не только зрителей, но и активных участников праздничного действа, уточнили в пресс-службе администрации города. Смелым мужчинам будет предложено помериться силами в русской борьбе на опоясках, а девушкам сплести венок – один из символов праздника.

Для самых маленьких участников праздника с 12:30 начнёт работу развлекательная площадка «Летние задоринки». Девчонок и мальчишек ждёт множество забав, игр и призов. Завершится праздник в 14:30 обрядом пускания венков по реке Тобол. Каждый сможет погадать на будущее и загадать желание..