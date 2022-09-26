Курганцев приглашают принять участие в выставке-конкурсе «Сны листопада»

Для участия в конкурсе, участникам необходимо принести (или отправить почтой) в Дом-музей декабристов по адресу: г. Курган ул. Климова, 80А, индекс 640000, свои работы посвященные осени.

Принимаются рисунки, поделки, аппликации, гербарии, икебаны, открытки.

Работы необходимо подписать: Фамилия Имя Отчество участника, возраст, номер телефона, по которому можно будет связаться. Если же подает организация, то должны быть указаны Фамилия Имя Отчество преподавателя или руководителя, название учреждения, номер телефона.

Сроки приема с 1-го по 22-е октября.

Возраст участников от 5 до 14 лет.

В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные, так и групповые работы.

Выставка будет работать в период со 29-го октября по 30-е ноября. Каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу. Голосование будет проходить в онлайн и офлайн форматах.

По итогам голосования 3-го декабря будут объявлены победители.

Все участники получат благодарственные письма.

Работы принимаются по адресу: ул. Климова, 80А, «Дом-музей декабристов».

Дополнительная информация по телефону: (3522) 46-06-83.