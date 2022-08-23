Курганцев приглашают участвовать в конкурсе эскизов современных платков

Библиотечная информационная система города Кургана объявляет конкурс эскизов «Современный платок», благодаря которому творческие горожане раскроют свои таланты и продемонстрируютсовременный взгляд на дизайн платка.

Конкурс проходит в рамках проекта «Платок – вязь времён» Курганского регионального отделения «Союз женщин России». Он стал победителем в конкурсе молодёжных проектов «Творим добро» и призван показать разнообразие, красоту, колорит платков разных национальностей и их применение в современном гардеробе.

К участию приглашаются учащиеся художественных школ и школ искусств, студенты творческих специальностей, художники, мастера ДПИ и дизайнеры, а также все желающие.

Конкурс «Современный платок» проводится в трёх номинациях: «Нити традиций», «Авангардные узоры» и «Сказочные мотивы».

«Нити традиций» - в эскизе использованы традиционные узоры и техники народов мира.

«Авангардные узоры» - в эскизе отражены современные тенденции, образы, стили.

«Сказочные мотивы» - эскизы могут отражать фольклорные образы, показывать богатство и разнообразие волшебного мира сказок.

Жюри определяет трёх победителей в каждой номинации в соответствии с условиями конкурса, по следующим критериям оценивания работ: чёткое раскрытие темы, оригинальное композиционное решение, яркий художественный образ.

Эскиз может быть выполнен в любой изобразительной технике: живопись, графика, аппликация или сделан в графическом редакторе. Его можно прислать в монохромном или цветном варианте.

Индивидуальные конкурсные работы необходимо отправить до 15 октября 2022 года на электронную почту biblio@cbs-kurgan.com c пометкой в теме письма «ПЛАТОК» или в библиотеку им. В. Маяковского по адресу: ул. Пролетарская, 41. Работу рекомендуется сопроводить примечанием, каким видит автор платок, эскиз для которого выполнил (материал и размер платка, способ декорирования). К эскизу прилагаются личные данные: ФИО и номер телефона для связи.

Количество работ от одного автора неограниченно. Конкурсанты гарантируют своё авторство представленных эскизов, а также дают разрешение на обработку персональных данных и использование работ БИС г. Кургана.

Конкурсная работа может стать основой для любых способов декорирования поверхности платка (вышивка, роспись, плетение, перфорация), а также смешанных и альтернативных техник текстильного дизайна.