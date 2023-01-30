Курганцев приглашают в театр и на концерт гитаристов

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 29 января.

Курганский областной краеведческий музей.

12.00 - экскурсия «История Южного Зауралья с древнейших времён до 1917 г.». Экскурсия посвящена освоению и истории зауральской территории. Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.

15.00 - экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны» (6+). Экскурсия знакомит с главными событиями Великой Отечественной войны. Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 можно посетить действующие выставки: «Память сердца», «Русская зима», «Таинственный мир русских икон», выставку работ победителей областного конкурса на предоставление гранта Губернатора Курганской области имени Г.А. Травникова в сфере изобразительного искусства, выставку макетов кораблей Владимира Зорина. Необходима предварительная запись. Возможна оплата Пушкинской картой.

Курганская филармония.

В 12 часов - концерт «Дуэт гитаристов». Платно. Пушкинская карта.

В 17 часов - «Поющий класс Лидии Алексиевской».

Платно. Пушкинская карта.

Театр кукол «Гулливер».

В 11-00, 13-00 и 16-00 состоятся премьерные показы спектакля «Снеговик» по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена.

Место проведения — ДКМ. Платно. Пушкинская карта.

Курганский театр драмы.

В 18:00 - спектакль-концерт «Старые песни о главном-2». Платно. На все мероприятия возможна оплата билетов по Пушкинской карте. Место проведения — ДКМ.

ГОРОД ШАДРИНСК

Шадринский драматический театр.

В 15-00 - спектакль «Любимые чудики». Платно. Пушкинская карта.

Фото с сайта freepik.com

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