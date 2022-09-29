Курганцев приглашают в Юговку слушать хорошую музыку в приятной компании

Группа P. M. (Post meridiem) выступит в Юговке 1 октября.

Группа P.M. (что значит Post meridiem – после полудня) была создана летом 2015 года. Коллектив в основном играет рок-версии советских и российских песен 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. В составе P.M. пять музыкантов: Алексей Кусюмов (вокал, бас гитара), Ярослав Евдокимов (ритм-, соло-гитара), Сергей Киланов (ритм-, соло-гитара), Александр Гусев (ударные), Елена Охохонина (вокал, клавиши).

Ребята уже играли на «юговской сцене». В день города группа P. M. выступала на музыкальном фестивале библиотеки «Звуки Ю». Сольный концерт ребята будут давать впервые. Группа P.M. станет первой музыкальной группой, которая выступит в обновленном концертном зале с современным профессиональным оборудованием и освещением.

Вход свободный!

Приходите Юговку к 17:00 слушать хорошую музыку в приятной компании. Возрастные ограничения: 12+.

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