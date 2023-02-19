Курганцев приглашают встретить Масленицу!

Приближается один из самых веселых и жизнеутверждающих народных праздников – Масленица. Масленичная неделя в этом году начнется 20 февраля и завершится 26 февраля. В Кургане Масленицу, как всегда, встретят и проводят веселыми народными гуляниями, фольклорными праздниками, концертами и ярмарками.

Муниципальные учреждения культуры и городские библиотеки приглашают горожан присоединиться к веселым и, одновременно, познавательным мероприятиям. К примеру, в библиотеке им. Л. Толстого пройдет фольклорная карусель, на фольклорные праздники пригласят читателей библиотеки им. Н. Карамзина и им. М. Шолохова, Центральная детская библиотека им. Н. Островского.

В течение всей Масленичной недели ежедневно в 18:00 часов в Центральном парке культуры и отдыха Городской Дом народного творчества и досуга организует концертно-игровые программы, в воскресенье цикл праздничных мероприятий завершат «Проводы русской зимы». Также в воскресенье в 11:00 часов в Центральном парке культуры и отдыха начнется праздничная программа «Масленичная ярмарка».

Игровая программа «Широкая Масленица» порадует курганцев, которые посетят Городской Дом культуры им. М. Горького. Развлекательные игровые праздничные программы предложат вниманию горожан в Центре культуры и досуга «Современник», Культурно-спортивном центре «Черемушки». Театрализованная концертная программа состоится в честь Масленицы в Культурном центре «Курган».

Подробная афиша мероприятий на Масленичной неделе — по ссылке.

Фото Василия Малухина, Медиахолдинг «Новый мир».