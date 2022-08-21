Курганцев в воскресенье ждёт насыщенная культурная программа

Управление культуры Курганской области подготовило план мероприятий.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Ханамити: цветочная тропа», «В начале всех начал», персональную выставку Василия Лесина и постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв». Вход на все выставки платный.
Курганский театр кукол «Гулливер».
В 11-00 и 13-00 в Малом зале ДКМ премьера - «А кто там?». Это спектакль для тех, кто не знает, что такое театр. Это первый бэби-спектакль в Зауралье. Он адресован малышам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, готовым к новому зрительскому опыту. Платно.
Курганский областной краеведческий музей.
C 11:00 тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны». Платно.
С 14:00 до 15:00 мастер-класс «Российский триколор». (В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации ). Бесплатно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
В 14:00 мастер-класс «Суми-э» на выставке творческой куклы «Ханамити: цветочная тропа». Вход платный.
Музей истории города.
В 16.30, 17.30 и 18.30 мастер-класс (лепка из глины).
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Библиотека им. А.К. Югова.
В 9:00 в рамках проекта «Пароль к долголетию» библиотека имени А. К. Югова проводит спортивные занятия по северной ходьбе. Сбор у библиотеки.
Курганский театр драмы.
В 12:00 в театральном дворике Владимир Рахманов прочитает юмористические рассказы Михаила Зощенко. Вход свободный.
В 18:00 «Свадьба’97». Уличная комедия. Театральный дворик Курганского театра драмы. Платно.
Курганская областная филармония.
В 18 часов на Троицкой площади состоится концерт выходного дня от вокально-эстрадной группы «Трибьют». Бесплатно.
В 19:00 в ЦПКиО концерт группы «Авантюра».
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