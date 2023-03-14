Курганцев ждет насыщенная программа «Креативной весны»

С 18 по 26 марта в Кургане пройдет «Креативная весна» - линейка открытых мероприятий для творческой молодежи города, в рамках которых на площадке мультицентра «Скрепка» и ТРЦ «ГиперСити» состоятся образовательные и развлекательные события, связанные с искусством и креативными индустриями. Гостями «Креативной весны» станут спикеры из других городов, они выступят с лекциями и мастер-классами.

Откроет «Креативную весну» модный показ одежды курганского дизайнера Анастасии Воропаевой. Он пройдет в ТРЦ «ГиперСити» 18 марта в 14:00. Зрителям представят варианты весенне-летней коллекции женской одежды с элементами боди-арт перфоманса. В рамках показа будет работать хендмейд-базар, на котором можно будет купить украшения и элементы декора одежды ручной работы. Также на территории будет установлена фотозона.

«В этом году мультицентр «Скрепка» ждут большие перемены, поскольку мы хотим занять определенную тематическую нишу и развивать в Кургане креативные индустрии, поддерживать молодых творцов и создавать с ними интересные проекты. Первым шагом к нашим изменениям станет «Креативная весна», над которой мы усердно работали последние несколько месяцев», - рассказала руководитель мульцентра «Скрепка» Алена Шаховцева.

19 марта в 14:00 в мультицентре «Скрепка» откроется арт-выставка молодых художников, на которой они покажут свои картины, инсталляции и арт-объекты. Также пройдут мастер-классы по кастомизации одежды и предметов, импульсивному искусству, граффити, созданию коллажей и леттерингу. Выставка и мастер-классы продолжат свою работу до 24 марта включительно.

О популяризации креативных индустрий и важности создания событий для творческой молодежи расскажет руководитель тюменского мультицентра «Контора пароходства» Юлия Саначина. Она выступит в мультицентре «Скрепка» 21 марта с 15:00 до 18:00 и поделится опытом продвижения креативных сфер у себя в городе.

Завершит «Креативную весну» НаучПоп - вечеринка, организованная совместно с Детским технопарком «Кванториум». Она пройдет 26 марта в 17:00 и покажет взаимосвязь креативных индустрий и науки. Так участникам расскажут о нейросетях и их роли в современном творчестве, покажут, как работают дипфейки и какие тренды вносят в искусство сегодня. На площадке выступят спикеры и расскажут о технологиях в арт-индустриях.

В течение всей недели с 18 по 26 марта в рамках проекта будет насыщенная культурная и образовательная программа. Для зауральцев организаторы подготовили образовательные интенсивы по созданию творческих фото, влиянию креативных индустрий на мир, медиапродвижению, каллиграфии и уличному арту.

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