Курганцев ждут культурные выходные

Музей истории города.

С 9 до 18 часов можно посетить обзорную экскурсию «Развитие Кургана, как торгового и промышленного центра» и интерактивное занятие «Русская матрёшка». Вход платный.

В 11.00 пройдет мастер - класс в технике «бумагопластика» «Ромашка - символ любви» Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

- Персональная выставка Александра Сивкова;

«От цвета к цвету»;

- Выставка «Сказки Шадринского края»;

- Персональная выставка Василия Лесина «ВАСИЛИЙ ЛЕСИН: АНГЕЛЫ ЗЕМНЫЕ И НЕБЕСНЫЕ»;

- Постоянная экспозиция «Отечественное искусство XX-XXI вв.»;

В 11:00 акварельный скетчинг «Летний закат»;

В 14:00 акварельный скетчинг «Свежесть». Платные мероприятия.

С 10:00 до 17:00 в областной библиотеке имени А. К. Югова будет работать передвижная выставка Всероссийского просветительского проекта «Без срока давности».

Выставка состоит из 24 стендов, на которых зрители могут увидеть архивные документы, фотографии и

другие свидетельства преступлений нацистов и трагедии мирного населения на оккупированных территориях РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Вход свободный.

В 11:00 в библиотеке имени А. К. Югова на большом экране покажут комедию о лете и дружбе «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён». Вход свободный.

Дом-музей декабристов.

С 12 до 20 часов можно посетить тематическую экскурсию «Семейные узы через испытание Сибирью…» и обзорную экскурсию «Декабристы в Кургане». Вход платный.

В 13:00 пройдет мастер-класс «На Ивана Купала», 12+, (роспись шоппера). Вход платный. Необходима предварительная запись.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 12.00 и 16.00 часов Дом-музей В.К. Кюхельбекера приглашает на тематическую экскурсию «В семье любезной и родной найду отраду и покой». Гости узнают историю семьи, в которой родился и рос Вильгельм Кюхельбекер, погрузятся в тонкости взаимоотношений в семье, которую поэт создал сам, находясь в сибирской ссылке. Факты, воспоминания современников и, конечно, стихи! Вход платный.

Курганский областной краеведческий музей.

С 14.00-15.00 тематическая экскурсия «История края до н. XX века» (6+). Вход платный.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганский областной краеведческий музей.

С 12.00-13.00 открытая площадка у центрального входа в музей.

Познавательное занятие «Храни меня, мой талисман» (6+).

Удивительные истории о глазковых агатах с показом коллекции из фондов КОКМ. Вход свободный.

В 17.00 в сквере Музея истории города ретро — вечер

«Все на танцы».

В 18 часов на Троицкой площади пройдет сольный концерт Софии Лавренчук. В концерте принимают участие:

Образцовый коллектив Ансабль классического танца «Мечта»;

Шоу балет «DIVA DANCE»;

Образцовый коллектив студия эстрадной песни Sofia-love.

В 18 часов в КЦ «Современник» пройдет концерт ансамбля народных инструментов «Царево городище».

Курганский областной Дом народного творчества приглашает в 19:00 на танцевальную фитнес-программу в рамках культурно-образовательного проекта «В лето без планшета», которая пройдет на центральной площадке Городского сада.

Зажигательную программу на основе популярных латиноамериканских ритмов проведет команда фитнес-инструкторов города Кургана.

Вход свободный.

В 20:00 начнется кинопоказ художественного фильма

«Молодая жена» (1979 год). Вход свободный.

Двор Дома-музея декабристов.

С 18:30-20:30 «Добрый обыЧАЙ» - ароматный чай от Нарышкина с пастилой. Вход свободный.

В 20:00 в ЦПКиО состоится выступление Даши Башлыковой и Анастасии Кирилловой.

По информации Управления культуры Курганской области.

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